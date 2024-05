İrfan Can Kahveci sakatlandı mı, kaç maç yok?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 2 zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sakatlan Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi. İsmail Kartal, 2 futbolcunun yerine Mert Müldür ve Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. İrfan Can Kahvecisakatlandı mı, kaç maç yok?

İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'de ilk yarıda da kısa süreli bir sakatlık yaşayan Osayi-Samuel, karşılaşmanın 51. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertli takım bu sırada bir zorunlu değişiklik daha yapmak zorunda kaldı. Oyuncu değişikliği yapılırken acı içerisinde kendisini yere bırakan İrfan Can Kahveci, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve sekerek sahayı terketti. İsmail Kartal, İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.