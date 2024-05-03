Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final 4. maçında sahasında Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Seride durum 2-2'ye gelirken, büyük heyecana sahne olan maçın ardından ortalık karıştı.

TARAFTARA EL HAREKETİ YAPTILAR

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu. Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.

TARAFTARLAR, BASKETBOLCUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

YARI FİNALİSTİ BELİRLEYECEK MAÇ 8 MAYIS'TA

Serinin beşinci ve son maçı 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak. Bu müsabakadan galip ayrılan taraf adını yarı finale yazdırmayı başaracak.