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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor ile golsüz berabere kalan maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularıyla birlikte sezon sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal, deplasmanda Konyaspor ile golsüz sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklama, "Bundan sonraki maçlar için oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, golü bulamadıkları için tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından, sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece biz, bir golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bütün bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, 30 saniye süren toplantının ardından gazetecilerden soru almadan basın toplantısından ayrıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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