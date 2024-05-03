Fenerbahçe Beko, Monaco'ya mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi.

THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Motiejunas ve James'in basketleriyle mücadeleye 4-0 öne başladı. Sarı-lacivertliler Nigel Hayes-Davis ve Dyshawn Pierre'in pota altındaki etkinliği ile eşitliği sağladı. İki takım da 2 dakika içerisinde sayı bulamazken ev sahibi Tyler Dorsey'in atışıyla ilk kez öne geçti. (6-4) Taraftar desteğini de arkasına alan Fenerbahçe, ilk periyodun bitmesine 3 dakika 8 saniye kala farkı 8'e yükseltti ve 12 sayılık seri yakaladı. Mücadelede ilk çeyrek Fenerbahçe Beko'nun 15-11'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 2. periyodunun başında Fenerbahçe Wilbekin ve Marko Guduric ile üst üste üç sayılık basketler bulurken, fark yeniden 8 sayıya yükseldi. Monaco, Okobo ve Diallo ile bulduğu sayılarla farkı azaltırken; Fenerbahçe Pierre ve Papagiannis ile karşılık verdi. (30-27) Fenerbahçe, maçta soyunma odasına 33-30'luk üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 3. periyodu üç sayılık atışlarla başladı; sarı-lacivertlilerde Wilbekin, Nigel Hayes-Davis ve Calathes'in sayılarına karşılık kırmızı-beyazlılar Jordan Loyd ile isabet buldu. Yakuba Ouattara'nın üçlüğü ile Monaco, ilk periyodun ardından ilk kez öne geçti. (42-43) Fenerbahçe üst üste hücumdan eli boş dönerken, Papagiannis'in üç sayılık atışıyla fark tek sayıya düştü ve 3. periyot Fransız ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe 48-47 geride girdiği son periyoda Guduric'in sayısıyla öne geçerek başladı. Motiejunas'ın pota altındaki isabetli atışına Tarık Biberovic köşe üçlüğü ile yanıt vererek farkı 3 sayıya yükseltti ve tribünlerin de desteği arttı. Okobo, el üstünden bulduğu 2 sayı ile 4 dakika 23 saniye kala takımını öne geçirdi. Donta Hall ve Calathes'in karşılık sayıları ile son 3 dakikaya Monaco 56-55'lik üstünlükle girdi. Serbest atış çizgisinde Wilbekin 2 isabetli sayı bularak 49 saniye kala farkı 2'ye indirse de hızlı gelişen hücumda Hall farkı yeniden 4'e çıkardı. Guduric'in üç sayılık isabetiyle son 22 saniyeye 63-62'lik skorla girildi. Kırmızı-beyazlıların top kaybı sonrası ev sahibi Wilbekin ile atışı kaçırırken Donta Hall pota altında sayı bularak skoru tayin etti. Sarı-lacivertliler, parden 65-62 mağlup ayrılarak seride durum 2-2'ye geldi.

Serinin 5. ve son maçı 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

117. yıl kutlandı

Maçın 3 Mayıs tarihine gelmesi sebebiyle seremoni öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaretinin 106., kulübün kuruluşunun da 117. yılı kutlandı. Yapılan anonsun ardından salonda marşlar çalındı. Minik çocuklar da parkeye 'Mutlu yıllar dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe' yazılı pankartla çıktı. İlk 5'in açıklandığı sırada da üzerinde 'Road To Berlin' yazısı yer alan dev bir pankart ile elinde bilet olan bir insan silueti tribünde açıldı.

Futbolculardan destek

Fenerbahçe Beko - Monaco karşılaşmasına Fenerbahçe futbol takımı oyuncuları da destek verdi. Edin Dzeko, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel ile Jayden Oosterwolde tribünden maçı takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 8, Tyler Dorsey 2, Dyshawn Pierre 4, Nigel Hayes-Davis 10, Georgios Papagiannis 10, Sertaç Şanlı, Scottie Wilbekin 11, Tarık Biberovic 3, Marko Guduric 14, Nate Sestina

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Monaco: Jordan Loyd 8, Jaron Blossomgame 6, Donatas Motiejunas 10, Yakuba Ouattara 5, Mike James 10, Alpha Diallo 7, Elie Okobo 13, Mam Jaiteh, Donta Hall 4

Başantrenör: Sasa Obradovic

1. Periyot: 15-11 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 33-30 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 47-48 (Monaco lehine) - İSTANBUL