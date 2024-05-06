Konyaspor'un golü neden iptal edildi, gol ofsayt mı?

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalma hesapları yapan TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Bein Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Alman hakem Daniel Schlager oturuyor. Konyaspor'un golü neden iptal edildi, gol ofsayt mı?

KONYASPOR'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ, GOL OFSAYT MI?

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı 1 maç eksikle 7 puan geriden takip ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 34 hafta sonunda topladığı 36 puanla 16. sırada yer alıyor.

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Sokol.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Szymanski, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Dzeko.

CANLI ANLATIM

90' G Konyaspor Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti ama gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

86' Uğurcan, Serdar ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

85' Konyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

84' Sol kanatta topla buluşan Djiku ortasını açtı. Adil'in ters vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

83' Cebrail'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ndao ceza sahasına girdi ancak topun kontrolünü kaybetti.

82' Fenerbahçe 33 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Konyaspor ise 5 kez rakip ceza sahasında yer aldı.

81' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Tadic giren oyuncu Serdar Dursun.

80' Ndao sol kanattan topla çıkmak istedi ancak Ferdi araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

79' Fenerbahçe an itibariyle % 72 topla oynuyor.

78' Konyaspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

77' Konyaspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Oğulcan ve Sokol Cikalleshi giren oyuncular Louka Prip ve Emmanuel Boateng.

76'Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Mert bekletmeden ortasını açtı. Dzeko'nun aşırttığı topta Batshuayi şutunu çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.

75'Fred'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dzeko tek topta Cengiz'i buluşturdu. Cengiz'in gelişine sert şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

73' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunma penaltı noktasında topu uzaklaştırdı.

72' Sağ kanatta topu alan Cengiz çalımlarla gelerek kaleyi cepheden gören pozisyona gelip şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

71' Net fırsat kaçtı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Tadic arka direğe ortasını açtı. Arka direkte iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

70' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Slowik çıktı ve topu yumrukladı.

69' Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert son çizgiye inip ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

68' Tadic sol kanattan topla geldi ve ortasını açmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

67' Konyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Ahmet Oğuz giren oyuncu Cebrail Karayel

66' Jakub Slowik ağır hareket ettiği için sarı kart gördü.

65' Fred sol kanatta kendisini boşa çıkartan Batshuayi'ye pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

64' Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

63' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Ferdi ortasını açtı. Ceza sahası içinde boş kalan Dzeko'nun vuruşunu Slowik kornere tokatladı

61' Fenerbahçe an itibariyle %71 topla oynamaya sahip.

60' Sağ kanattan topla gelen Mert Müldür arka direğe ortasını açtı fakat kimseye değmeyen top direğin dibinden auta çıktı.

55' Fenerbahçe'de bir zorunlu değişiklik daha çıkan oyuncu İrfan giren oyuncu Cengiz Ünder.

54' Fenerbahçe'de bu kez de İrfan kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri tekrar sahada.

53' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Osayi giren oyuncu Mert Müldür.

52' Batshuayi'nin hatalı pasında araya giren Guilherme sol kanattan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak Fred yatarak topa müdahale etti ve kornere gönderdi.

51' Fenerbahçe'de Osayi kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

50' Sol kanattan topla gelen Tadic çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Altı pasın içerisinde çıkıp kafayı vuran Dzeko'nun topu yandan auta çıktı.

46' Fenerbahçe'de iki değişiklik birden çıkan oyuncular Becao ve Mert Hakan giren oyuncular Batshuayi ve Çağlar.

46' Mücadelede ikinci 45 dakika başladı.

İ.Y Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

44 'Net fırsat kaçtı. Sol kanattan çalımlarla gelen Ferdi ceza sahasına girdi ve yakın köşeye şutunu çekti. Slowik'in zorlukla çıkardığı top Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

40' Ahmet Oğuz'un sarı kart gördüğü pozisyonda yedek kulübesinden itiraz eden Mert Müldür sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

37' Fenerbahçe an itibariyle %77 topla oynamaya sahip.

35' Ahmet Oğuz pozisyonun ardından sarı kart gördü.

34' Ferdi, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Faul sonrasında gerginlik çıktı.

33' Osayi taç atışını kullanırken topu elinden düşürdü. Hakem tacı Konyaspor lehine verdi.

31' Pozisyonun ardından Konyaspor'da hem Ahmet Oğuz hem de Oğulcan kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada. İki oyuncunun ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

30' Tadic ile yaptığı verkaç ile sol kanattan hareketlenen Ferdi bekletmeden ortasını açtı. Ön direkte kafayı Dzeko vurdu ancak Slowik üstüne gelen topu kontrol etti.

27' Szymanski'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan uzak köşeye şutunu çekmek istedi ancak Slowik topu kontrol etti.

25' Sağ kanattan topla gelen İrfan Can ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortasını açtı fakat Adil araya girdi ve topu uzaklaştırdı

24' Becao çok uzaklardan şansını denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

21' Net fırsat kaçtı. İrfan'ın pasında savunma arkasına sarkan Tadic çalımını attı ve şutunu çekti fakat top direğin yanından auta çıktı.

20' Tadic sol kanattan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

18' Mert Hakan sol kanatta kendisini boşa çıkartan İrfan'a pasını gönderdi fakat savunma topu taca uzaklaştırdı.

16' Osayi sağ kanattan topla çıkarken Ndao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Sağlık ekipleri Osayi için sahada.

15' Steven Nzonzi sol kanattaki Guilherme'ye pasını göndermek istedi ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

14' Fenerbahçe an itibariyle %80 topla oynuyor.

11' Ferdi, Sokol Cikalleshi ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

10' Fenerbahçe bu dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı ve hazırlık paslarını sürdürüyor.

8' Osayi kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

7' Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

6' Sol kanattan topla gelen Sokol Cikalleshi, Osayi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

4' Orta alandan topla çıkan Szymanski ceza sahasına kadar girip pasını Tadic'e verdi fakat yardımcı hakem Tadic için ofsayt bayrağını kaldırdı.

3' Ön alan baskısıyla topu kazanan Guilherme son çizgiye inip ortasını açmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.