Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
Fenerbahçe Beko'nun Monaco'ya 65-62 mağlup olduğu maçın ardından ortalık karıştı. Monacolu basketbolcular, maçı saha kenarından takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ve onun bulunduğu bölümdeki taraftarlarla gerginlik yaşadı. Olaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisinin 4. maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 65-62 mağlup oldu. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ortalık bir anda karıştı.
ALİ KOÇ'UN OĞLU MAĞLUBİYET SONRASI ÇILDIRDI
Monacolu basketbolcular mücadeleyi saha kenarından takip eden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile gerginlik yaşadı.Basketbolcular ile Koç'un bulunduğu kısımdan bazı taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken yaşanan olaylar sonrası Kerim Rahmi Koç ve basketbolcular güçlükle sakinleştirildi.