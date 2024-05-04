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Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik

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Fenerbahçe Beko'nun Monaco'ya 65-62 mağlup olduğu maçın ardından ortalık karıştı. Monacolu basketbolcular, maçı saha kenarından takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ve onun bulunduğu bölümdeki taraftarlarla gerginlik yaşadı. Olaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisinin 4. maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 65-62 mağlup oldu. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ortalık bir anda karıştı.

ALİ KOÇ'UN OĞLU MAĞLUBİYET SONRASI ÇILDIRDI

Monacolu basketbolcular mücadeleyi saha kenarından takip eden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile gerginlik yaşadı.Basketbolcular ile Koç'un bulunduğu kısımdan bazı taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken yaşanan olaylar sonrası Kerim Rahmi Koç ve basketbolcular güçlükle sakinleştirildi.

Monacolu Basketbolcular, Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a saldırdı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Maç bitiyor, adamlar seviniyor, saha kenarındakiler hazmedemiyor. Trabzon maçından sonra ahlak dersi verenler, kendilerine yapılanın aynısını yapmaya çalışıyor. FB Başantrenörü bile taraftar adına özür diliyor, yaptığınız habere bakın

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