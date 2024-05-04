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Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

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Euroleague Basketbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko-Monaco maçında sahaya yabancı madde atılması ve maç bitiminde sahaya girilmesi sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 30 bin euro para cezası verdi. Monacolu basketbolcu Jaron Blossongame ise tribüne saygısızlıktan dolayı ihtar cezası aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague çeyrek final 4. maçında sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetmiş, seride durum 2-2'ye gelmişti. Maçın ardından yaşanan olayların faturası belli oldu.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

Euroleague Basketbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya sahaya yabancı madde atılması ve maç bitiminde sahaya girilmesi sebebiyle30 bin euro para cezası verdi. Monacolu basketbolcu Jaron Blossongame ise tribüne saygısızlıktan dolayı ihtar cezası aldı.

Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

NE OLMUŞTU?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu. Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı. Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, sahaya yabancı maddeler de atıldı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

Kaynak: Haberler.com / Spor

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