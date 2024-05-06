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Icardi ne paylaştı? Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Mauro Icardi'den Instagram paylaşımı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı. Peki, İcardi ne paylaştı?

Icardi ne paylaştı? Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı. Peki, İcardi ne paylaştı? Detaylar...

İCARDİ NE PAYLAŞTI?

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı. Arjantinli yıldız, Instagram hesabından "uyku" sevincini paylaştı.

Icardi ne paylaştı? Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Mauro Icardi'den Instagram paylaşımı

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Gündem Spor Haberler

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