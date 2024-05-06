Icardi ne paylaştı? Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Mauro Icardi'den Instagram paylaşımı

Icardi ne paylaştı? Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı. Peki, İcardi ne paylaştı? Detaylar...

İCARDİ NE PAYLAŞTI?



Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı. Arjantinli yıldız, Instagram hesabından "uyku" sevincini paylaştı.