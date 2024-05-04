Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Finalde

Geçtiğimiz hafta EuroCup 1 kupasını kazanarak Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligde adını finale yazdırdı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 1-1 eşitliğin olduğu play-off yarı final serisi 3. ve son maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmayı 77-63 kazandı ve seride 2-1 öne geçerek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Karşılaşmada soyunma odasına 25-23 önde giren Fenerbahçe, parkeden 77-63 galip ayrıldı ve finale yükseldi. - İSTANBUL