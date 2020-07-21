Zilhicce ayı ne zaman? 2020 Zilhicce ayı takvimi - Zilhicce'nin önemi, oruç ve ibadetler

İslam dininde 4 haram ay vardır. Bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Bu aylardan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları peş peşe gelmektedir. Recep ayı ise Şaban ayından önce gelen bir haram aydır. Peki Zilhicce ayı ne zaman gelecektir, önemi nedir şimdi detaylarını paylaşalım.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 Zilhicce ayı 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacaktır. Yani yarın itibariyle Zilhicce ayına giriş yapmış olacağız. 22 Temmuz Çarşamba günü Zilhicce'nin 1. günüdür. 21 Temmuz salıyı çarşambaya bağlayan gece Zilhicce ayının 1. gecesi olacaktır. Zilhicce ayı Hicri takvimin 12. ayıdır. Yani Zilhicce ayı ile Hicri takvim sona ermektedir. Zilhicce'nin sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır.

Kısacası, Zilhicce ayı 2020 yılı için 22 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Zilhicce'nin son günü ise 19 Ağustos Çarşamba günüdür. Böylelikle 20 Ağustos'ta yeni bir aya girilecektir.

ZİLHİCCE AYI 30 GÜNLÜK TAKVİMİ

1 Zilhicce : 22 Temmuz Çarşamba

2 Zilhicce : 23 Temmuz Perşembe

3 Zilhicce : 24 Temmuz Cuma

4 Zilhicce : 25 Temmuz Cumartesi

5 Zilhicce : 26 Temmuz Pazar

6 Zilhicce : 27 Temmuz Pazartesi

7 Zilhicce : 28 Temmuz Salı

8 Zilhicce : 29 Temmuz Çarşamba

9 Zilhicce : 30 Temmuz Perşembe (Arefe günü)

10 Zilhicce : 31 Temmuz Cuma (Kurban bayramı 1. günü)

11 Zilhicce : 1 Ağustos Cumartesi (Kurban bayramı 2. günü)

12 Zilhicce : 2 Ağustos Pazar (Kurban bayramı 3. günü)

13 Zilhicce : 3 Ağustos Pazartesi (Kurban bayramı 4. günü)

15 Zilhicce : 4 Ağustos Salı

16 Zilhicce : 5 Ağustos Çarşamba

17 Zilhicce : 6 Ağustos Perşembe

18 Zilhicce : 7 Ağustos Cuma

19 Zilhicce : 8 Ağustos Cumartesi

20 Zilhicce : 9 Ağustos Pazar

21 Zilhicce : 10 Ağustos Pazartesi

22 Zilhicce : 11 Ağustos Salı

23 Zilhicce : 12 Ağustos Çarşamba

24 Zilhicce : 13 Ağustos Perşembe

25 Zilhicce : 14 Ağustos Cuma

26 Zilhicce : 15 Ağustos Cumartesi

27 Zilhicce : 16 Ağustos Pazar

28 Zilhicce : 17 Ağustos Pazartesi

29 Zilhicce : 18 Ağustos Salı

30 Zilhicce : 19 Ağustos Çarşamba

1 Muharrem : 20 Ağustos Perşembe (Hicri Yılbaşı)

NOT: Bu takvim gün gün paylaşılmıştır. Fakat mesela 10 Zilhiccenin gecesi; 9 Zilhicceyi 10 Zilhicceye bağlayan gece yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece olmaktadır. Bu gece kurban bayramı gecesi oluyor. Dinimizde geceler önce geldiği için ona göre hesap yapmanızı tavsiye ederiz. Ama günleri yukarıda paylaştığımız gibi olacaktır.

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR? ZİLHİCCE AYINDA NE OLDU?

Haram aylardan olan Zilhicce ayında Kurban Bayram'ı yer almaktadır. Zilhicce kelimesi sözlükte "hac ayı" anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Müslümanlar açısından önemi çok büyüktür.

Zilhicce ayının 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Bu günde Müslümanlar Allah'u Te'ala rızası için kurban keserler. Kurban kesmek dinimizde çok büyük bir ibadettir. Allah'a en çok yaklaşılan ibadetlerden birisi Kurban kesmektir. Kurban kesmek vaciptir.

Zilhicce ayının bir diğer önemi Hicri takvimdeki son ay olmasıdır. Yani Zilhicce ayının sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelecektir. Aşure günü ise Muharrem ayındadır.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Mübarek Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak çok faziletlidir. Birçok alim ve allame tarafından bu günlerde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının ilk dokuz günü orucu ile igili birçok rivayet bulunmaktadır. Bu bakımdan oruç tutmak çok sevaptır. Kısacası bu 9 günü oruçlu geçirmek çok büyük bir müstehap sayılmaktadır.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER

İlk dokuz gününde oruç tutmanın Efendimizce faziletli olduğu söylenen Zilhicce ayında yapabileceğiniz ibadetler aşağıdaki gibidir:

- Kaza namazı kılmak,

- Sadaka vermek,

- Bol bol Kur'ân-ı Kerim okumak

- Tesbih namazı kılmak,

- Cevşen-i kebir evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak

ZİLHİCCE'NİN İLK ON GÜNÜNDE YAPILACAK TESBİHATLAR

Zilhicce ayının birinden onuna kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'lKayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'lhamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyü lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.