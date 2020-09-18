Zihinsel engelli genci gasp edip, alkol aldırdı

İstanbul Okmeydanı'nda bir kafeteryanın önünde bekleyen Emir Şeftalioğlu (20) orada tanıştığı bir şahıs ile çay içip uzun süre konuştuktan sonra yürümeye başladı. Şahıs engelli genci bir tekel bayiye götürerek bıçak tehdidiyle alkol aldırdı. Musevi mezarlığında içkili bir şekilde tekrar bıçakla tehdit ederek telefonunu gasp etti.

Dehşeti yaşayan gencin şikayeti üzerine aynı kıyafetle dolaşan gaspçı şahıs, Beyoğlu polisi tarafından yakalanırken, şahsın gence bıçak tehdidiyle alkol aldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın ifadesinde, "Jest olsun diye telefonunu tamir ettirmek istedim" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 22 Haziran Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak üzerindeki Musevi Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın önünde bekleyen 20 yaşındaki Emir Şeftalioğlu'nun yanına bir şahıs geldi. Şahıs ardından Şeftalioğlu'nu kafeteryaya davet ederek çay ikram etti.

BIÇAK TEHDİDİYLE ALKOL ÜCRETİNİ ÖDETTİRDİ

Şahısla yaklaşık 2 saat sohbet eden Şeftalioğlu ardından birlikte kafeteryadan çıktı. Daha sonra şahıs, genci Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi üzerindeki bir tekel bayiine götürdü. Şahıs ardından dolaptan 2 adet alkol kutusu alarak kasaya geldi ve gençten ücreti ödemesini istedi. Gencim "param yok" demesi üzerine şahıs belindeki bıçağı göstererek tehdit etti. Bunun üzerine korkan genç, alkollerin ücretini ödeyerek şahısla beraber tekel bayiinden çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"KİMSEYE BİR ŞEY SÖYLEME SENİ ÖLDÜRÜRÜM''

Bayiiden çıkmalarının ardından şahıs, genci "alkol alalım" diyerek Halıcıoğlu Tokaç Sokak üzerindeki Musevi Mezarlığı'na götürdü. Burada alkol almalarının ardından şahıs, müzik dinleyen gencin 2 bin 500 lira değerindeki telefonunu bir anda elinden alarak "telefon artık benim" dedi. Telefonunu geri almaya çalışması üzerine şahıs, belinden bıçağı çıkardıktan sonra gencin boğazına dayayarak, "Kimseye bir şey söyleme yoksa seni öldürürüm" tehdidiyle gasp etti. Olayın ardından korkan Emir Şeftalioğlu olay yerinden uzaklaşırken, şahısta kayıplara karıştı.

POLİS GASPÇIYI AYNI KIYAFETTEN YAKALADI

Gasp dehşetini yaşayan genç ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gencin ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında polis, şahısla gencin girdiği tekel bayiinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden eşkalini tespit eden polis, şahsın cep telefonunu gasp ettikten sonra Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak üzerindeki bir telefon tamircisine gittiğini belirledi. Tamirciye giden polis, şahsın gençten gasp ettiği telefonu ekranı kırık olduğu için tamire bıraktığını tespit etti. Telefona el koyan polis ekipleri, yaklaşık 1 hafta yaptığı çalışmalar sonucunda olay günü aynı kıyafeti giyen şahsı Halıcıoğlu Yanyol Caddesi üzerinde durdurdu. Şahsın kimlik kontrolü yapan Beyoğlu polisi, engelli genci gasp eden Umut G.'yi gözaltına aldı.

"JEST OLSUN DİYE TELEFONUNU TAMİR ETTİRMEK İSTEDİM''

Gözaltına alınmasının ardından ifadesi alınan Umut G., gencin telefonunu gasp ettiğini itiraf etti. Emniyete götürülen şahıs, sorgulanması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, "Bana alkol ısmarladığı için jest olsun diye bozuk olan cep telefonunu tamir ettirmek için aldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Umut G., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.