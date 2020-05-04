Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Zeydan Karalar cevap hakkını kullanmak için Türkiye'nin Gündemi programına bağlandı ve CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu delmiş oldu.

Karalar, program konuklarından Zafer Şahin'in Adana Belediyesi'nin ekmek dağıtımına ilişkin değerlendirmelerine yanıt vermek üzere programa telefonla bağlandı. Yaklaşık 20 dakika boyunca yayında kalan Karalar, bu süre zarfında program moderatörü Ercan Gürses'in yanısıra, konuklar Melik Yiğitel ve Zafer Şahin'in sorularını da cevapladı.

BOYKOT KARARI ALMIŞLARDI

CHP geçtiğimiz aylarda yayın politikalarını eleştirdiği CNN Türk'e boykot kararı aldığını duyurmuş, hiçbir üyesinin bu kanaldaki programlara katılmayacağını açıklamıştı. Bu süre zarfında CNN Türk yayınlarına katılan, Ümit Kocasakal, Mehmet Sevigen ve İrem Çiçek CHP'den ihraç edilmişlerdi.