Zekai Aksakallı kimdir? Zekai Aksakallı nereli, kaç yaşında? Zekai Aksakallı rütbesi

Aksakallı, 2009 yılındaki Yüksek Askeri Şura'da Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. 2013 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak ataması yapıldı. Aynı zamanda Zekai Aksakallı, 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'e darbeci komutanı vur emri vererek darbe girişiminin seyrini değiştirmiştir.

ZEKAİ AKSAKALLI KİMDİR?

Aksakallı, 1962 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Liseyi Erzurum'da okudu. Avusturya'da düzenlenen liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve 397 sporcu arasında 27. oldu. 2013-2017 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptı. 15 Temmuz askeri darbe girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbe girişiminde bulunanların eline geçmesini önledi.

Başarılı komutan Aksakallı, 2009 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2013 Yüksek Askeri Şura kararları sonrası 1. Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yaparken Tümgeneral rütbesine getirildi ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı.

15 2016 askeri darbe girişiminin hemen öncesinde eşiyle birlikte gazi ordu evinden eşiyleçıkarken iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışıldı ve mücadele sırasında eşi kolundan yaralandı. Koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Semih Terzi'nin karargâha girmeden öldürülmesini emretti. Emri yerine getiren kahraman Ömer Halisdemir ise darbecilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. Tüm çabalar sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı darbecilerden kurtarıldı.

FIRAT KALKANI OPERASYONU'NUN KOMUTANLARINDANDI

Zekai Aksakallı, 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe teşebbüsü sırasında gösterdiği olağanüstü mücadele sebebiyle rütbe süresinin dolmasına 1 yıl daha olmasına rağmen Korgeneral rütbesine terfi ettirildi. 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde Suriye'nin Cerablus ve el-Bab kasabasının Irak ve Şam İslam Devleti'nden geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun komutanlığını üstlendi. 20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu komutanı olarak atandı. 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Aksakallı, evli ve 2 çocuk babasıdır.