Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle ünlüler pek fazla dışarıda görünmese de hayatlarına devam ediyor. Son yılların popüler ismi Kaan Boşnak da onlardan biri.

DÜNYA EVİNE GİRDİ

Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, corona virüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Kaan Boşnak'ın özel hayatını bilmeyenler bu evliliğe fazlasıyla şaşırdı. Boşnak, nikah sonrası eşiyle mutluluk pozu verdi.