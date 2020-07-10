Yüzlerce kişi Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti

Danıştay 10. Dairesi'nin kararıyla müze statüsünden çıkarılan Ayasofya, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayacak. Danıştay'ın bu kararı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, Ayasofya Meydanı'nda bekleyen yüzlerce vatandaş akşam namazını eda etti.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı.