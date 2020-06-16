Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 211 metreye yükseldi.

YÜZDE 79'U TAMAMLANDI

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 138 bin 297 metreküp seviyesine ulaşmıştır. Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağlandı. ifadesine yer verildi.

YILLIK 1,88 MİLYAR KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETECEK

Açıklamada, Yusufeli Barajı'nın 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacağına dikkat çekilerek, tesisin kurulu gücünün 558 megavat, yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağı kaydedildi.