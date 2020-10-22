Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı

Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Yusuf Yazıcı'nın hat trick yaptığı maçta Fransız ekibi sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yedek kulübesinde olduğu karşılaşmaya diğer yıldızımız Yusuf Yazıcı ilk 11'de şans buldu.

Mücadele 0-0 devam ederken ilk yarının son anlarında sahneye çıkan Yusuf, ceza sahası dışından vurduğu nefis şutta topu ağlara gönderdi ve Lille bu golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen yıldız futbolcu, Fransız ekibinin 60. dakikada ikinci ve 75. dakikada dördüncü golünü de atarak hat trick yaptı.

Lille'in diğer golü ise 66. dakikada Jonathan Ikone'dan geldi. Sparta Prag'ın tek sayısı ise 46. dakikadaBorek Dockal'dan geldi. Öte yandan Çekya ekibinde Ladislav Krejci, 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.

2 MAÇTA 3 GOL ATTI

Fransa Lique 1'de geçen hafta Lens karşısında 4-0 kazanılan maçta da rakip ağları sarsan milli futbolcumuz böylece 2 maç üst üste gol sevinci yaşamış oldu.