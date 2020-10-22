Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı

Geçtiğimiz haftaki lig maçında gol atan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'ni de boş geçmedi. Lille'in Sparta Prag ile oynadığı maçın 45. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu milli futbolcu, ceza sahası dışından attığı nefis golle takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda iki gol daha atan Yusuf, maçı hat trick ile tamamladı.

Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Lille formasıyla ilk Avrupa maçına çıkan Yusuf Yazıcı'nın hat trick yaptığı maçta Fransız ekibi sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yedek kulübesinde olduğu karşılaşmaya diğer yıldızımız Yusuf Yazıcı ilk 11'de şans buldu.

Mücadele 0-0 devam ederken ilk yarının son anlarında sahneye çıkan Yusuf, ceza sahası dışından vurduğu nefis şutta topu ağlara gönderdi ve Lille bu golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen yıldız futbolcu, Fransız ekibinin 60. dakikada ikinci ve 75. dakikada dördüncü golünü de atarak hat trick yaptı.

Lille'in diğer golü ise 66. dakikada Jonathan Ikone'dan geldi. Sparta Prag'ın tek sayısı ise 46. dakikadaBorek Dockal'dan geldi. Öte yandan Çekya ekibinde Ladislav Krejci, 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.

ARDA'DAN SONRA HAT TRICK YAPAN İLK TÜRK OLDU

Yusuf Yazıcı, 2016'da Arda Turan'ın Barcelona'da Mönchenladbach'a yaptığının ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk oldu.

2 MAÇTA 4 GOL ATTI

Fransa Lique 1'de geçen hafta Lens karşısında 4-0 kazanılan maçta da rakip ağları sarsan milli futbolcumuz böylece 2 maçta 4 kez gol sevinci yaşamış oldu.