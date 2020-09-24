Yürüyüş yaptığı ormanda kayboldu, 8'inci günde ölü bulundu

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, tatil yaptıkları tesisten, yürüyüş yapmak için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Demirci'yi (44) arama çalışmalarının 8'inci gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Dağı Termal Turizm Tesisleri'ndeki Kıcıroğlu Yaylası'nda ailesiyle birlikte tatil yapan yaşındaki Mustafa Demirci, 17 Eylül saat 08.00 sıralarında ailesine yaylada yürüyüşe çıkacağını söyleyerek, kaldığı bungalovdan ayrıldı. Demirci'nin, uzun bir süre sonra dönmemesi ve yanına aldığı telefona da cevap vermemesi üzerine ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bekar olan Demirci için Jandarma, AFAD, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve Gediz Off-Road Kulübü gönüllülerinden 100 kişilik ekip ile bölgede geniş çaplı arama-tarama çalışması başlatıldı.

Günlerdir süren arama çalışmalarını Tahtaoluk ve Araboğlu yaylalarında yoğunlaştıran jandarma ekipleri, buradaki yangın göletinde öğle saatlerinde Mustafa Demirci'nin cansız bedenini buldu. Jandarma tarafından suyu boşaltılan göletten çıkarılan Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.