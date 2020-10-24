Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından posta ve hızlı kargoyla gelen ürünler hakkında gümrük birimlerine uyarıda bulundu. Bakanlığın yazısına göre, kişisel tedavide kullanılmak üzere yurt dışından getirilen ilaçlar için hastanın kendi doktorunun reçetesinin yanı sıra, yurt dışındaki sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporlar da geçerli olacak. Kargoyla cep telefonu yasağının istisnası ise yurt dışında unutulan telefonlar olacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ürünler hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yazılan yazıda, 1500 euro ve 30 kilogramı geçmeyen kişisel ürünlerin, kargoyla getirilebileceği, 22 euroyu geçmeyen mallarda ise gümrük muafiyeti olduğu hatırlatıldı. Yazıya göre, gümrük limitlerinde, tek parça kargo değil, bir kişiye aynı gün içinde gelen kargolar dikkate alınacak. Bazı mallar ile ilgili prosedür şöyle olacak:

KARGOYLA PARAYA YASAK

İthalatçı şirketlerin numunelik eşya veya model olarak getirdiği mallar, gümrük vergilerinden muaf olarak beyanla geçecek.

Posta veya hızlı kargo ile yurda getirilen çek ve nakit para, öncelikle bankalar aracılığıyla transfer edilmesi gereken nitelikte olup olmadığı yönünden incelemeye alınacak. Yurt dışından gelen çek veya paranın posta ve hızlı kargo tarafından alıcıya teslim edilmesine izin verilmeyecek. Bu gibi gönderiler, rezerve odasında muhafaza altına alınacak.

Posta veya hızlı kargo ile şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçlara, gümrük memurunca alıcı şahsın hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kişinin yazılı beyanı ve yapılacak araştırmada kesin kanaat getirilmesi halinde izin verilecek. Gümrüğe sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete sunulması halinde ilaçlar yurda sokulacak. Yurt dışındaki sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen doktor raporu ya da reçete de Türkiye'ye giriş için geçerli belge olarak kabul edilebilecek.

İlaç hasta yakını adına gelirse her iki şahıstan da yazılı beyan istenecek.

CEP TELEFONU İSTİSNASI

Cep telefonunun Türkiye'de serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekiyor. Yolculuk öncesi veya sonrasında kargoyla gönderilen cep telefonları, "yolcu beraberi eşya" kapsamında da olsa yurda kabul edilmeyecek. Cep telefonu yurt dışından, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir şekilde Türkiye'ye sokulamayacak.

Yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması halinde ise bu telefonlara muafiyet tanınabilecek. Bu şekilde yurt dışında kalan telefonlar, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nin internet sitesinden yapılacak IMEI sorgulaması yapılarak kargoyla Türkiye'ye getirilecek.

SPORCU GIDASI YASAK

Yurt dışından gelen hayvansal ve bitkisel ürünler kendi mevzuatlarına göre kontrol edildikten sonra yurda sokulacak. "Takviye edici gıdalar" ve "sporcu gıdaları" ise, posta ve kargoyla Türkiye'ye getirtilemeyecek. Bu ürünleri doktor tavsiyesiyle kullandığını raporla ispatlayanlar ile "Milli Sporcu Belgesi"ni ibraz eden milli sporcular ise yasaktan muaf tutulacak. Kargo ve postayla yurda sokulması yasak olan diğer bazı ürünler ise şöyle: