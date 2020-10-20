Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz
20.10.2020 13:45 | Güncelleme: 20.10.2020 18:15
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Meydanı'nda konuşlu S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin S-400 testine tepki gösteren NATO üyesi ülkelerin bu duruma sessiz kalması dikkat çekiyor.
Girit Adası'nda bulunan NATO'ya bağlı atış alanında test atışlarının icra etmeye hazırlanan Yunanistan'ın, sistemi modernize ederek S-400 sistemin yeteneklerine yakın hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtiliyor.