Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan Komşu AB'ye yaptırım çağrısı yaptı

Atina, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz sınırları, enerji hakları ve diğer anlaşmazlıkları müzakere etmeyi kabul etmesine rağmen, Avrupa Birliği'nin (AB) Ankara'ya yönelik yaptırımları onaylamasını beklediğini duyurdu.

Ulusal liderlerin bazı önerileri benimsemelerini beklediğini söyleyen Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, ERT televizyonuna verdiği demeçte, "Asıl soru, Türkiye'nin 'itaatsizliği' durumunda bu yaptırımların nasıl etkinleştirileceği, çünkü biz AB'nin çok hızlı bir şekilde işlediğini görmeye alışkın değiliz" dedi.

YAPTIRIMLAR GÜNDEME GELECEK

AB liderlerinin başlangıçta bu hafta yapılması planlanan ve 1-2 Ekim'e ertelenen zirvede Türkiye'ye yaptırım uygulama önerilerini gözden geçirmeleri bekleniyor.

Yunanistan ve Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının araştırılması konusunda gerginlik yaşıyor.

GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA YAPILACAK

İki taraf da istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki resmi müzakereler dört yıl önce askıya alınmıştı. Halihazırda İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler için ise tarih belirlenmedi.

AB'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya, bu ayki anlaşmazlığı sona erdirmek için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Bizim bakış açımıza göre, bu görüşmelerin yakında başlaması ve daha fazla güven inşa edilmesi elbette önemli," dedi.

ASKERİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yunanistan ve Türkiye, NATO çerçevesinde, Doğu Akdeniz'deki iki ülke arasındaki silahlı çatışmayı önlemeyi amaçlayan askeri düzeyde görüşmeler yapıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda yapılan teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü formatta düzenlediği video konferansın ardından Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu duyurulmuştu.