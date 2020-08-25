Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını söylemişti. Ancak Dendias'ın bu açıklamasının ardından Yunanistan'dan bölgede tansiyonu tırmandıracak bir hamle geldi. Yunanistan Savunma Bakanlığı, "Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirildiğini açıkladı.

FIRKATEYNLER VE YUNAN F-16 UÇAKLARI YER ALDI

Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz bölgesinde deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi. Atina, dün yayınladığı NAVTEX ile Oruç Reis gemisinin de bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilen tatbikatta Yunan donanmasına ait fırkateynler ve Yunan F-16 uçaklarının yer aldığı ifade edildi.

YARIN YENİ BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yunanistan yarın İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de katılacağı yeni bir tatbikat gerçekleştirecek. Hava ve deniz unsurlarının yer alacağı tatbikat, 26-28 Ağustos arasında Girit ile Kıbrıs arasında yapılacak. Şu anda 3 Fransız Rafale savaş uçağı ve 3 Yunan F-16 uçağı, Baf hava üssüne konuşlanmış durumda.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A GÖZDAĞI: ELİMİZDEN KAZA ÇIKMAZ, GEREĞİ NEYSE ONU YAPARIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Alman mevkidaşı Maas ile düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a resti çekti. Yunanistan'ın başka ülkelerin dolduruşuna gelmemesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız" dedi.

"TÜRKİYE İLE DİYALOĞA HAZIRIZ"

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesi için Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır olduğunu ancak egemenlik haklarını korumaya da devam edeceğini bildirmişti.