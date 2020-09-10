Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar

Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Daha önce Meis Adası'nın silahlandıran Yunan ordusu bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.

Karada'daki Yunan askerlerini TRT haber görüntüledi. Yunan askerlerinin Meis-Karada arası nöbet değişimi yaptıkları görüldü.

BİNALARI KARARGAHA ÇEVİRDİLER

Yunan ordusunun sivil birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti. Karaada Türkiye'ye sadece 1,5 mil uzaklıkta yer alıyor.

MEİS'E DE ASKER ÇIKARMIŞLARDI

Daha önce Meis Adası'ndaki askeri hareketlilik görüntülenmişti. Görüntülere, Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi yansımıştı.