Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah öneri: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın

Daha önce Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'ye yönelik savaş tehdidinde bulunan Yunanistan'dan küstah bir hamle daha geldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, AB Liderler Zirvesi'nden yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik yaptırımların tartışılması gerektiğini ifade etti.

MİÇOTAKİS'TEN AB'YE KÜSTAHÇA YAPTIRIM DAVETİ

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan sorunlar nedeniyle AB'nin Moskova ile olduğu gibi Ankara'ya yönelik yaptırımları da tartışması gerektiğini ifade etti.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları tartışırken Türkiye'ye yönelik yaptırımları tartışmamasını paradoks olarak niteleyen Miçotakis, şöyle konuştu:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis

"Ukrayna'dan dolayı Rusya'ya yönelik yaptırımları tartışmak ve Avrupa Birliği'nin üyesi olan Yunanistan ile Kıbrıs'ın egemenlik haklarının ihlalini tartışmamak paradoksal."

YAPTIRIM KONUSU BRÜKSEL'DE GÖRÜŞÜLECEK

Yunan Başbakan, bu konunun AB üyesi ülkelerin liderlerini gelecek temmuzda Brüksel'de bir araya getirecek zirvede görüşülmesi çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'YE SAVAŞ TEHDİDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama-sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesinden rahatsız olan Yunanistan, geçtiğimiz günlerde savaş tehdidinde bulunmuştu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Egemenlik haklarımızı korumak için askeri operasyon dahil elimizden geleni yaparız" gibi gülünç bir iddiada bulunmuştu.