Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı

Yunan televizyonuna Türkiye-Yunanistan gerilime dair bilgiler veren A Haber muhabiri Manolis Kostidis, canlı yayında kendisini görüntülemeye çalışanlara tepki gösterdi.

Canlı yayının ortasında yayını bırakıp "Niye çekiyorsun beni" diyen Kostidis'in bu görüntüsü gündeme oturdu. Bu görüntüler Yunanistan tarafında hem sosyal medyada hem de televizyonlarda "Yunanlılara Türkiye'de tepkiler artıyor" haberlerinin yapılmasına neden oldu.