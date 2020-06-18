Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın savaş sözlerine hak verdiler

Yunan basınında yer alan Thanos Dokos imzalı makalede, son dönemlerde gerilimin iyice arttığı Türk-Yunan ilişkilerine değinildi. Makalede, Hulusi Akar'ın "Matematiksel olarak, Yunanistan'ın bizimle bir savaş isteyeceğini sanmıyorum" sözlerine yer verildi ve "Hulusi Akar elbette haklı" ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ

Star'ın haberine göre; Dokos, makalede Türkiye'nin dengenin değiştiği, geleneksel aktörlerin etkilerinin bir kısmını kaybettiği ve güç dengesinin yeniden dağıtıldığı bir bölgede bölgesel bir güç olma durumunda olduğunu belirtti.

DOĞU AKDENİZ'DE İŞBİRLİĞİNE GİDİLMELİ

Doğu Akdeniz'de işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtilen makalede "AB-Türkiye ilişkisi Yunan çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenmeli" ifadeleri yer aldı.

BAKAN AKAR NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın "Türkiye'yle savaşmaya hazırız" sözü için "Yunanların Türkiye'yle savaşmayı isteyeceğinin matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" demişti.