Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sonrası gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Savunma Bakan Yardımcısından çok konuşulacak bir itiraf geldi. Ülkesinin her türlü kötü senaryoya hazır olduğunu belirten Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarının arkasını getirme imkânı olduğunu, ancak Atina'nın da elindeki imkânları kolaylıkla geliştirebileceğini belirtti.

Alkiviadis Stefanis, Open televizyonunda yaptığı açıklamada Yunanistan'ın her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti.

"EN KÖTÜ SENARYO ÜZERİNDEN PLANLAR YAPILIYOR"

Stefanis, "Gidişata yönelik en kötü senaryo üzerinden plan yapılıyor. Bunu yapıyoruz. En kötü senaryo dahilinde geliştirdiğimiz çeşitli olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Harekat hazırlık durumumuzu artırmak için en basit seviyeden başlıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz" dedi.

Yunanistan'ın tahrik olmaması, itidal ve sakinliğini koruması gerektiğini belirten Stefanis, "Kendi gücünüzden emin olduğunuz zaman olanları sakin bir şekilde gözlemlersiniz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SÖYLEDİKLERİNİ YAPACAK İMKANI VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hidrokarbon sondaj sahalarıyla ilgili yeni açıklamalarına değinen Stefanis, "Erdoğan'ın açıklamalarını dinliyor ve analiz ediyoruz. İstediklerini gerçekleştirmesi için elinde bulunan imkânları inceliyoruz. Söylediklerinin ve isteklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet var da. Türkiye'nin birçok imkânı var, ancak biz de büyük kolaylıkla elimizdeki imkânları geliştirebiliriz" dedi.