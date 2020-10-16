Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
16.10.2020 23:15 | Güncelleme: 16.10.2020 23:27
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor Sofraların vazgeçilmez yumurta son 2 ayda neredeyse yüzde 30 zam gördü Yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar'daki birlik ve kooperatifler açıklama yapmaktan kaçınıyor Sofraların vazgeçilmez yumurtada fiyat artışı gün geçtikçe...
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Sofraların vazgeçilmez yumurta son 2 ayda neredeyse yüzde 30 zam gördü
Yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar'daki birlik ve kooperatifler açıklama yapmaktan kaçınıyor