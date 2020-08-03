Yüksekova'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

03.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:09

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Piknik yapmak için Göllerbaşı bölgesine giden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin de bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.