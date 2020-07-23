Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (1)
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Şura kararları kapsamında 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.
Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı:
Korgeneral Zekai Aksakallı
Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol
Tuğgeneral Salim Afgün
Tuğgeneral Ahmet Ömercikli
Tuğgeneral Ercan İlhan
Tuğgeneral Aykut Tonbul
Tuğgeneral Mehmet Özaydın
Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan
Tuğgeneral Mehmet Salih Akay
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiral Aydın Eken
Tuğamiral Levent Kerim Uça
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğgeneral İbrahim Dülger
Tuğgeneral Ercan Teke
Tuğgeneral Hasan Basri Meşe
Tuğgeneral Alper Ketencioğlu
Tuğgeneral Ümit Yıldız
Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Orgeneral İsmail Metin Temel
Tuğgeneral Altan Er
Tuğgeneral İsmail Şanlı
Tuğgeneral Mahmut Altun
Tuğgeneral Mehmet Kip
Tuğgeneral Aydoğan Budakçı
Tuğgeneral Hakan Yiğittürk
Tuğgeneral Ersin Altay
Tuğgeneral Zafer Yaşar Celep
Tuğgeneral Nurettin Kutluyuva
Tuğgeneral İsmail Amanvermez
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiral İlker Özkan
Tuğamiral Hakan Ercan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Tümgeneral Reha Ufuk Er
(Sürecek)