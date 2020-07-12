Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu öldü

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Adnan Papağan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri inceleme yaparken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

12.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:58

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Papağan (60), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Büşra S. gözaltına alındı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Karabağlar belediyesi önünde meydana geldi. Gaziemir'den Karabağlar yönüne giden Büşra S. yönetimindeki 34 AND 297 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Papağan'a çarptı. Papağan yola savrulurken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlilerince olay yerinde müdahalesi yapılan Adnan Papağan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Papağan'ın cesedi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü Büşra S. gözaltına alındı.