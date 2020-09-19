Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Ağrı'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 65 yaşındaki Abdurrahman Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Avcı'nın yakınlarının uzun süre gözyaşı döktüğü ve oğlunun son kez elini öpüp alnına götürdüğü anlar yürekleri parçaladı.
19.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:43
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdurrahman Avcı (65) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Patnos- Van karayolu Bozoğlak köyü yakınlarında meydana geldi. F.Ö. yönetimindeki 40 AZ 331 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Avcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abdurrahman Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI UZUN SÜRE BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Otomobilde bulunan bir kişi de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yakınlarının uzun süre başında gözyaşı döktüğü Avcı'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.