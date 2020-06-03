Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı

İstanbul'dan Diyarbakır'a seyahat halindeyken 2 gün önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen kadın karantinaya alındı.

TESTİNİN POZİTİF OLDUĞUNU YOLDA ÖĞRENDİ

İstanbul'da 2 gün önce Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan bugün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yolda kendisini arayan kişiden testinin pozitif çıktığını öğrendi. Süreyya Ç. durumu muavine bildirince otobüs şoförü de yaşlı kadını otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı kadın burada karantinaya alındı.

DİĞER YOLCULARA TEST YAPILMASI İÇİN OTOBÜS YOLDA DURDURULDU

Otobüs ise tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Bunun üzerine emniyet ekipleri durumu Bolu'daki polise bildirdi. Otobüs sürücüsüne de bilgi verilirken, Bolu gişelerinde polis ve sağlık ekipleri beklemeye başladı. Otobüs, Bolu'da TEM yolu Batı gişelerinde durduruldu. Otobüs, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürülürken, araçta bulunanların testlerinin yapılacağı bildirildi.

KORONA TESPİ POZİTİF ÇIKAN KADIN MUAVİNİ DE ANLINDAN ÖPMÜŞ

Koronavirüs testi pozitif çıkan kadınla ilgilenen otobüs muavini Zafer Demir, "Çantasını alırken, hürmet gösterirken beni sevdi herhalde. 50 lira harçlık verdi. Telefonuyla görüşme yaptım. 2 çocuğum var, onlar adına korkuyorum. Ona gösterdiğim ilgiden dolayı oğlu gibi gördü. Şimdiye kadar kimse bana bu kadar ilgi göstermedi dedi. Alnımdan da öptü. Allah yardımcısı olsun" dedi.

Otobüs şoförü Şafi Güzel ise, "İstanbul'dan bindi. Sapanca gişelerinde doktor telefon açtı. "Sizin yolcunun testi pozitif çıkmış. En yakın hastaneye gitmeniz lazım" dedi. Biz de Sakarya Eğitim Araştırma'ya gittik. Kadını indirdiler. 'Siz gidin en yakın yerde test olmanız lazım' dediler. Sonra telefon açtılar ve 'Bolu'ya girin orada testlerini alacaklar' dediler" şeklinde konuştu.