Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Karabük'te bazı vatandaşlar yol kenarında gördükleri ayıyı öpücükle yanına çağırdı. Ayı vatandaşlarına seslenmesine kulak asmadan uzaklaştı
17.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:08
Karabük-Yenice karayolunda ilerleyen vatandaşlar yol kenarındaki ağaçlık alanda ayı gördü. Hemen durarak cep telefonlarıyla ayıyı çeken vatandaşlar, öpücükle ayıyı yanlarına çağırdı. Ayı bütün seslenmelere kulak asmayarak uzaklaştı.
AYI KULAK ASMADI
Vatandaşlar ayıyı "gel" diyerek çağırırken, ayı vatandaşların seslenmesine kulak asmadı. Vatandaşlar, bir süre ayıyı izledikten sonra olay yerinden ayrıldı.