YOLCU MİNİBÜSÜ ARA SOKAKTA BEBEK ARABASINA ÇARPTI

Kağıthane'de trafik kontrol noktasına girmek istemeyen yolcu minibüsü sürücüsü güzergahından çıkarak ara sokakta bebek arabasına çarptı. Şans eseri bebek ve annesi olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay Sanayi Mahallesi Sultan Caddesi Aybike Sokakta saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Seyrantepe-Topkapı hattından çalışan 34 M 5423 Plakalı minibüs sürücüsü Büyükdere Caddesinde trafik polislerine yakalanmamak için caddeden güzergahını değiştirerek Aybike Sokak istikametine döndü. O sırada Mislihan Bayar içerisinde bebeği bulunan bebek arabası ile caddeye çıkarken minibüs sürücüsü bebek arabasına çarpıp arabanın tekerleğinin üstünden geçti.

Bayar'ın bağırışları ve çevredekilerin uyarısı ile minibüs sürücüsü durdu. Şans eseri bebeğe ve anneye bir şey olmazken bebek arabasının tekerleği kırıldı. Sürücü bir süre olay yerinde durduktan sonra yolcuları ile birlikte hareket etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüsün plakasını belirlerken polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı görüp kadına yardım eden kişi, Minibüs bebek arabasını sıkıştırdı ve kaçıp gitti. Yukarıda çevirme olduğu için hat dışına çıkıyor. Çevirmeden kaçıyor. Bu sokağı çok kullanıyorlar diye konuştu.