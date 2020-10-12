Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi

Kaza, saat 21: 15'te Çerkezköy-Kapaklı yolu Yünsa kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Recep Çetin isimli yayaya bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan Çetin, feci şekilde hayatını kaybetti.

YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen emniyet ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, feci şekilde hayatını kaybeden Recep Çetin'in cesedi, nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.