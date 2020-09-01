Yol olmayınca hastayı 2 kilometre sırtında taşıdı
BATMAN'ın Sason ilçesi Heybeli köyüne hasta almaya giden ambulans şoförü Mahsum Yaman, eve giden yol olmayınca, 74 yaşındaki 120 kiloluk Fatma Arslan'ı sırtına alarak 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşıdı.
01.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:56
BATMAN'ın Sason ilçesi Heybeli köyüne hasta almaya giden ambulans şoförü Mahsum Yaman, eve giden yol olmayınca, 74 yaşındaki 120 kiloluk Fatma Arslan'ı sırtına alarak 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşıdı.
Sason ilçesi Heybeli köyünde yaşayan 120 kilo ağırlığındaki yatalak hasta Fatma Arslan fenalaşınca ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın evine giden yol olmadığını görünce, ambulansı park ederek, eve gitti. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans şoförü Mahsum Yaman, 120 kiloluk Arslan'ı sırtına alarak 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşıdı. Sason Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ambulans şoförü Yaman'ın bu hareketi takdir topladı.