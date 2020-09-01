Yol olmayınca hastayı 2 kilometre sırtında taşıdı

BATMAN'ın Sason ilçesi Heybeli köyüne hasta almaya giden ambulans şoförü Mahsum Yaman, eve giden yol olmayınca, 74 yaşındaki 120 kiloluk Fatma Arslan'ı sırtına alarak 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşıdı.

Sason ilçesi Heybeli köyünde yaşayan 120 kilo ağırlığındaki yatalak hasta Fatma Arslan fenalaşınca ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın evine giden yol olmadığını görünce, ambulansı park ederek, eve gitti. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans şoförü Mahsum Yaman, 120 kiloluk Arslan'ı sırtına alarak 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşıdı. Sason Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ambulans şoförü Yaman'ın bu hareketi takdir topladı.

'HASTAYI GÖRÜNCE AKLIMA ANNEM GELDİ'

O anları anlatan Yaman, Fatma Arslan'ı görünce aklına annesinin geldiğini söyledi. Köyde kimse olmadığı için Arslan'ı sırtında taşıdığını ifade eden Yaman, "Bize gelen ihbar üzerine vakanın olduğu Balbaşı köyüne ulaştık. Balbaşı köyü kırsalındaki yolların bozuk olması nedeniyle aracı uygun bir yere park edip eve yaya ulaştık. Hastamız eşiyle yalnız yaşıyorlar. Hasta hem yaşlı hem de kimsesi olmadığı ve sedye ile taşınması da mümkün görünmüyordu. Köyde ve ev çevresinde bize yardım edecek kimse olmadığı için sırtıma almaya karar verdim. 2 kilometre sırtımda taşıdığımı tahmin ediyorum. Daha sonra hastayı sağlıklı bir şekilde ambulansa ulaştırdım. Sason Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gerekli tedavi yapıldığını ve taburcu olduğunun haberini aldık. 10 yıldır Sason'da görev yapıyorum. Hastayı görünce aklıma annem geldi. Yardıma muhtaç olduğunu hissettim. Onu o şekilde orada bırakamazdım. Çünkü acı çekiyordu, yatalaktı. Yaklaşık 120 kilo ağırlığındaydı. Vicdanen sırtımda taşımaya karar verdim. Sırtıma aldım. Bir daha olsa bir daha yaparım. Aldığım habere göre kanser hastasıymış. Allah uzun ömürler versin. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.