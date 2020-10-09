Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. Yan yan kayarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kamyon, şans eseri hiçbir yere ve kişiye çarpmadı. Kamyonun zorunlu park edişi sosyal medyada ilgi odağı olurken, görüntülere kullanıcılar tarafından yorum yağdı.

ŞAŞIRTAN MANEVRA

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor. El fireni çekercesine yanlayan kamyon 'U' dönüşü yapıp karşı şeritteki bir iş yerinin bahçesine kayarak giriyor. Şaka gibi dedirten görüntülerde şans eseri kamyon hiçbir yere çarpmadan duruyor.