Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi
09.10.2020 11:30 | Güncelleme: 09.10.2020 15:08
Bursa'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan kamyon güvenlik kameralarına yansıdı. Nefes kesen o anlarda, kayan kamyon 'U' dönüşü yaparak karşı şeritteki bir iş yerinin bahçesine giriyor.
Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. Yan yan kayarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kamyon, şans eseri hiçbir yere ve kişiye çarpmadı. Kamyonun zorunlu park edişi sosyal medyada ilgi odağı olurken, görüntülere kullanıcılar tarafından yorum yağdı.
ŞAŞIRTAN MANEVRA
Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor. El fireni çekercesine yanlayan kamyon 'U' dönüşü yapıp karşı şeritteki bir iş yerinin bahçesine kayarak giriyor. Şaka gibi dedirten görüntülerde şans eseri kamyon hiçbir yere çarpmadan duruyor.