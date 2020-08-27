YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber

YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

"MEĞER TÜRKÇE BİLMİYORMUŞUM"

Sosyal medyada 7,4 milyon takipçisi bulunan Reynmen, sınav sonucunu üzgün emojisiyle takipçileriyle paylaştı. Fenomen, geçtiğimiz aylarda girdiği sınavdan çıktıktan sonra "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getirmişti. Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen şu ifadeleri kullanmıştı: "Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu'na sesleniyorum; 'karıncaincitmez' kelimesi birleşik olamaz" diyerek isyan etmişti.