Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan adaylar için farklı ders konularındaki sınav ipuçları billboardlara asıldı.

KLİŞE MESAJLARI YERLE BİR ETTİ

Nevşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde ilginç bir billboard çalışması yaptı.

MESAJINDA ÖĞRENCİLERE İPUÇLARI VERDİ

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla kentteki birçok farklı noktadaki billboardlara matematik, sosyal bilimler, kimya ve Türkçe dersleri için çeşitli konularda ipuçları asıldı. Arı'nın öğrencilere başarı dileklerinin de yer aldığı billboardlar da Sosyal Bilimler için Eksen Hareketi, Matematik için Yarım Açı Formülleri, Kimya için Periyodik Cetvel ve Türkçe için Yazımı Karıştırılan Sözcükler konularında bilgiler yer aldı.

İşte kentten gelen o görüntüler;