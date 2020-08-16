Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti

Konser için Amasya'da bulunan Yılmaz Morgül, trafikte gördüğü bir gelin arabasının önüne kendini attı.

BİRLİKTE OYUN OYNADI

Gelin ve damadı araçtan indiren Morgül, bir süre onlarla birlikte oynadı. Renkli kişiliği ve esprileriyle bilinen ünlü sanatçının o anları çevredekiler tarafından kaydedilirken sosyal medyada da paylaşıldı.