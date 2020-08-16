Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Renkli kişiliğiyle bilinen Yılmaz Morgül, görenleri gülümsetecek bir harekete imza attı. Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti.
16.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:14
Konser için Amasya'da bulunan Yılmaz Morgül, trafikte gördüğü bir gelin arabasının önüne kendini attı.
BİRLİKTE OYUN OYNADI
Gelin ve damadı araçtan indiren Morgül, bir süre onlarla birlikte oynadı. Renkli kişiliği ve esprileriyle bilinen ünlü sanatçının o anları çevredekiler tarafından kaydedilirken sosyal medyada da paylaşıldı.