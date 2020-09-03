Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, yılın 8 ayında emtia grubu araçlarının 9 tanesi kazandırırken, 9 tanesi de kaybettirdi. Emtia piyasasında yatırımcılara, ocak-ağustos döneminde en fazla gümüş kazandırdı.

KORONAVİRÜS DALGALANMALARA NEDEN OLDU

Koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, yıllık bazda emtia fiyatlarında dalgalanmalara sebep oldu. Küresel büyüme endişeleri, teminat açığı kaynaklı satışlar, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve arz-talep dengesi, tarım emtia fiyatlarını bu yıl etkileyen önde gelen faktörler arasında yer alırken, ekonomilerin normale dönmeye başlaması, merkez bankalarının destekleyici politikaları emtialara olan talebi olumlu etkiledi.

GÜMÜŞ YÜZDE 57,6 KAZANDIRDI

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 57,6 ile gümüş kazandırdı. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi. Gümüş ağustos ayında 29,859 dolarla 7,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Emtia piyasasında hem temmuz ayında hem de ocak-temmuz döneminde gümüş yatırımcısına en fazla kazandırmıştı.

GÜMÜŞTEN SONRA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Gümüşün ardından altın yatırımcısına yüzde 29,7 kazandırdı. Yıl boyunca Kovid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu bu dönemde yükselişini sürdürdü. Salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu. Altının onsu geçen ay 2.075,11 dolarla tarihin en yüksek seviyesini görmüştü.

Altının ardından doğal gaz yüzde 20,1, paladyum yüzde 16,1, çinko yüzde 11,4, nikel yüzde 10,3, bakır yüzde 8,7, kakao yüzde 4,5, kurşun yüzde 2,9, değer kazandı.