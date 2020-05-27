Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yılanın balık avı, o esnada oradan geçmekte olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İlçeye bağlı Enezek mevkisinden geçen Kozluk Çayı'nda bir yılanın avladığı balığı kıyıya çıkarması ilginç görüntü oluşturdu. Görüntülerde yılanın kuyruk kısmından yakaladığı yaklaşık 200-250 gramlık balığı kıyıya çıkarması ve bir süre beklemesi yer alıyor.