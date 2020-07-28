Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti

Kahramanmaraş'ta besi ahırına giren yılan, 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğayı sokup zehirleyerek telef etti.

ÇALIŞANLAR DURUMU VETERİNERE BİLDİRDİ

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait besi ahırında sabah kontrolü sırasında bir hayvanın yerden kalkmadığını fark eden çalışanlar, durumu veteriner hekime bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrolde öldüğü anlaşılan boğanın neden telef olduğu tespit edilemedi. Besi ahırının güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde kurbanlık boğanın bir yılan tarafından sokularak zehirlendiği belirlendi.

ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORLAR

Cuma Horasan, besi ahırına giren yılanın kurbanlık hayvanlara saldırdığı belirterek, bölgede yaşayan yılan popülasyonunun her geçen gün arttığını, önlem alınması gerektiğini söyledi.

Telef olan kurbanlık boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömüldü.