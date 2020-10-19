Yevmiyelerini alamayınca çatıya çıktı, vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
19.10.2020 13:16 | Güncelleme: 19.10.2020 13:52
Yevmiyelerini alamayınca çatıya çıktı, vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu Sivas'ta bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatta yevmiyeleri ödenmeyince bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı, o anları izleyen meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı Sivas'ta bir inşaat işçisi...
Yevmiyelerini alamayınca çatıya çıktı, vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Sivas'ta bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatta yevmiyeleri ödenmeyince bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı, o anları izleyen meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı