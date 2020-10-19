Yevmiyelerini alamayınca çatıya çıktı, vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Sivas'ta bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatta yevmiyeleri ödenmeyince bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı, o anları izleyen meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı

