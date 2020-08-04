Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eski sevgilisi tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ardından bir videosunda sarf ettiği sözler nedeniyle polemik yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. Konserinde ünlü şarkıcıya ağır küfür eden Övüç, kısa sürede tepkilerin odağı haline gelince yeni bir video yayınlayarak "Kimseden korkum yok" dedi.

MURAT ÖVÜÇ'E DAVA AÇIYOR

Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etti. Övünç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyiciler kahkahalarla gülerek alkışladı. Bu anların videosunu kişisel Instagram hesabından paylaşan Yeşim Salkım "Yorum sizin nerede mağdur kadın var ben yanındayım diyen bu zavallı sizlere emanet ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım şimdi Murat Övüç, keşke o ağzından çıkanı duysan unutma kontrolsüz güç güç değildir bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" ifadelerini kullandı. Olayın ardından avukatına talimat veren Salkım, Instagram hesabından yeni açıklama yaparak Övüç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve tüm şiddet görmüş kadınlar adına bundan böyle mücadele edeceklerini söyledi.

"KELLEM DE GİTSE DOĞRULARI SÖYLEYECEĞİM"

Kısa sürede tepki çeken Murat Övüç ise bu sabah Instagram hesabından video yayınlayarak "Unutmayın bu ülkede ne zaman doğruları söylerseniz en kötü siz olursunuz. Benim kellem de gitse doğruları söyleyeceğim. Hiç kimseden de korkum yok" dedi.