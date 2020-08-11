Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok

Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan Muharrem İnce, CHP'nin önde gelen isimlerinden Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile yaptığı görüşmede, "Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu'yu dolaşacağım" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve CHP'nin önde gelen isimlerinden olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, geçtiğimiz günlerde genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Gazeteci İsmail Saymaz, bugün ise Çetin ve Karayalçın'ın Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı.

"ŞİMDİLİK PARTİ KURMA DÜŞÜNCEM YOK"

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan İsmail Saymaz, "Çetin ve Karayalçın'ın Muharrem İnce ile görüşmesi bitti. İki ağabey, İnce'ye şöyle dedi: 'Perşembe günü basın toplantısı yapma. Yapacaksan da masayı devirme. Partide kal, bu süreçte ayrılmak olmaz.' İnce şöyle dedi: Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu'yu dolaşacağım" ifadelerini kullandı.