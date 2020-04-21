Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ve motosiklet çarpıştı. Motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü Kerim Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan Gül'ün, kaza yaptığı motosikleti alabilmek için uzun süre para biriktirdiği ve ilk kez o gün motosikletine bindiği öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Kerim Gül idaresindeki motosiklet ile Sedat Taştemür'ün (45) kullandığı 05 AAV 896 plakalı minibüsü çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Kerim Gül yaralandı. Helvacı mevkisinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kerim Gül hayatını kaybetti.

YENİ MOTOSİKLETİYLE İLK KEZ DIŞARI ÇIKTI

Motosiklet sürücüsü Kerim Gül'ün Amasya Sanayi Sitesi'nde kalfa olarak çalıştığı ve uzun yıllardır ilk motosikletini almak için para biriktirdiği öğrenildi. Yaşı nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Gül, dün yeni aldığı motosikleti ile ilk turunu atarken kaza yaparak hayatını kaybetti.