Yemen?de 5 kişi mesai arkadaşını öldüresiye dövdüğü anlar kamerada

? Yemen'de giyim mağazasında Abdullah Al- Aghbary adlı mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idam cezasına çarptırıldı.Yemen'de giyim mağzasında çalışan Abdullah Al- Aghbary (24) mesai arkadaşları tarafından öldüresiye dövüldü. Ülkenin Sanaa kentinde gerçekleşen olayda Al- Aghbary'ın 5 mesai arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğü bildirildi. Henüz nedeni açıklanmayan olayla ilgili görüntüler mağazaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, Al- Aghbary'ın yere oturduğu ve mesai arkadaşları tarafından dayak yediği görülüyor. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, Al- Aghbary'ın aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Gözaltına alınan olayın 5 zanlısının idam cezasına çarptırılması beklendiği ifade edildi.

- Yemen